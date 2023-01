Lazio 2023: D'Amato, non so chi aiuta astensione ma faccio appello al voto, è fondamentale per giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'astensionismo "chi avvantaggia non lo so, non ho la sfera di cristallo. Ma voglio fare un appello a votare, l'esercizio del voto è importante, ci sono persone che hanno dato la vita per questo. È importante la partecipazione a queste Regionali che riguardano settori fondamentali per la vita: istruzione, sanità, trasporti. Soprattutto ai giovani". Lo ha detto il candidato alla presidenza della Regione Lazio per il centrosinistra, Alessio D’Amato, nel corso del primo confronto tra sfidanti. (Rer)