Senato: Ternullo (FI), commissione diritti umani avrà ruolo pungolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono onorata di svolgere il mio primo intervento sulla tutela dei diritti umani. Coniugare a livello nazionale quanto scritto nella Dichiarazione dei diritti umani dell’Onu è un compito cui bisogna dare grande attenzione. E bisogna farlo nell’alveo della nostra carta fondamentale, la Costituzione, che pure ha segnato, in oltre settanta anni, un fondamentale presidio a tutela dei diritti degli individui". Lo ha detto la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, intervenendo in Aula sull'istituzione della commissione diritti umani. "In Italia questa attenzione è sempre stata alta anche nell'attività del legislatore - ha proseguito la parlamentare -. Ma il passaggio tra l’enunciazione di diritti, scolpiti nella Costituzione, coniugati nelle leggi, e la loro pratica attuazione comporta, a volte, la mancata attuazione degli stessi. La commissione, dunque, può e deve avere anche un ruolo di monito e di pungolo alla attività normativa: così come la commissione Bilancio vaglia la copertura finanziaria dei provvedimenti, la commissione diritti umani dovrebbe avere un ruolo di supervisione sul rispetto dei diritti, per anticipare quelle criticità che le leggi e la loro applicazione producono o possono generare. Per queste ragioni dichiaro il voto favorevole del gruppo di Forza Italia". (Rin)