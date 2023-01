Speciale difesa: Ucraina, media, Israele parteciperà a riunione Gruppo di contatto Paesi Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un alto funzionario del ministero della Difesa di Israele parteciperà alla riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina, prevista venerdì 20 gennaio presso la base statunitense di Ramstein, in Germania. Lo riferisce l’emittente pubblica israeliana “Kan”. Alla riunione, promossa dal segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, parteciperanno i rappresentanti dei Paesi della Nato e il ministro della Difesa dell’Ucraina con l’obiettivo di discutere dell’incremento degli aiuti militari a Kiev. Ai precedenti incontri del Gruppo di contatto ha partecipato il capo della divisione politica e della sicurezza del dicastero della Difesa, Dror Shalom. Tuttavia, scrive “Kan”, “l’incontro di venerdì è molto più significativo perché si dovrebbe discutere della fornitura di carri armati e di attrezzature avanzate in Ucraina in previsione di quanto si stima in Occidente che la Russia lancerà un'offensiva su larga scala in primavera”. L’emittente chiarisce che “ovviamente non ci si aspetta che Israele aiuti militarmente, ma la sua semplice partecipazione all'incontro dovrebbe causare preoccupazione a Mosca”. Sul canale Telegram, l’esperto di difesa e sicurezza israeliano, Lion Udler, commenta: “Israele non intende armare l'Ucraina, ma se le notizie dall'Iran sull'arrivo di caccia da combattimento Su-35 dalla Russia si concretizza, Israele dovrà ricalcolare il percorso”. (Res)