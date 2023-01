Speciale difesa: Mali, "Jeune Afrique", equipaggiamento dei militari ivoriani è ancora trattenuto da Bamako

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel giugno 2022, il contingente tedesco ha dichiarato a Minusma che 471 militari hanno sostenuto le sue attività come elementi del servizio nazionale (Nse), senza specificare la loro nazionalità. Una cifra, osserva "Rfi", che è comunque di molto superiore ai 50 militari teoricamente autorizzati dalle regole Onu (“Policy on NSE” del 2015), salvo motivi eccezionali. Di recente, inoltre, il cancelliere tedesco Olaf Scholz con le ministre degli Esteri e della Difesa, Annalena Baerbock e Christine Lambrecht, ha dichiarato che la Germania si ritirerà entro il 2024 dalla Missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite per la stabilizzazione del Mali (Minusma) e che il ridispiegamento avrà inizio quest'anno. La decisione rappresenta un compromesso nel lungo dibattito che in Germania vede una parte dell'esecutivo e dell'opinione pubblica favorevole alle permanenza del contingente tedesco nel Paese del Sahel e la seconda che ne chiede il rientro in patria a fronte degli sviluppi politici a Bamako. Minusma è in corso dal 2013 e le Forze armate della Germania (Bundeswehr) vi contribuiscono con un massimo di 1.400 effettivi. Da ultimo, la partecipazione della Bundeswehr alla missione dell’Onu in Mali è stata prorogata fino al maggio del prossimo anno, introducendo la possibilità di un ritiro nel caso in cui la sicurezza delle truppe non sia più garantita. Secondo alcune indiscrezioni, il ritiro della Bundeswehr dal Paese del Sahel non dovrebbe iniziare prima dell’estate e verrebbe completato entro il maggio del prossimo anno. (Res)