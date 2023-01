Speciale difesa: Russia, Putin, la nostra produzione di missili è pari a quella di altri Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria della difesa russa produce missili di difesa aerea in quantità pari a tutti gli altri produttori del mondo. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di una ispezione alla fabbrica d'armi Obukhovsky, di proprietà dell’azienda statale Almaz-Antey. "Ad esempio, la quantità di missili di difesa aerea che vengono prodotti qui supera di tre volte la stessa produzione degli Stati Uniti in un anno. La nostra industria di difesa produce circa lo stesso numero di missili per vari scopi come tutte le imprese del complesso militare-industriale del mondo", ha osservato il presidente russo. Secondo Putin, questi risultati "infondono fiducia che la Russia vincerà in Ucraina". (Rum)