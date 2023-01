Speciale difesa: Tajani, Marina militare svolge ruolo fondamentale in politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina militare è uno strumento fondamentale per la politica estera del nostro Paese dal momento che nuove opportunità economiche si realizzano solo con pace e stabilità. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, durante la visita della Nave San Giusto della Marina militare, ancorata presso il porto di Tunisi. “Con il ministro dell’Interno siamo in visita in Tunisia perché ci sono problemi delicati da affrontare, tra cui quello dell’immigrazione”, ha proseguito il ministro. “La Marina svolge un ruolo fondamentale anche da questo punto di vista: garantite la sicurezza dei nostri mari, svolgete una preziosa opera di controllo e protezione delle nostre navi e dei nostri pescherecci”, ha spiegato il capo della diplomazia. “Nessuno può dimenticare quello che ha fatto la Marina militare nella storia del nostro paese con azioni di coraggio. Ringrazio per il lavoro prezioso che tutti i marinai d’Italia svolgono al servizio della nazione. (…) Rappresentante una delle parti migliori del vostro Paese per i valori che albergano in ognuno di voi”, ha concluso. (Tut)