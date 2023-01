Speciale difesa: Parlamento chiede a cancelliere tedesco Scholz di inviare carri armati Leopard all'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento ha adottato le relazioni annuali 2022 sulla politica estera e di sicurezza comune (Pesc) e sull'attuazione della politica di sicurezza e difesa comune (Psdc). Nel testo della relazione sull'attuazione della politica di sicurezza e difesa comune, i deputati hanno chiesto "l'immediato dispiegamento di armi moderne e moderni sistemi di difesa aerea e invitano il cancelliere tedesco Olaf Scholz a consegnare senza ulteriori ritardi i carri armati da combattimento Leopard 2 all'Ucraina", si legge nel comunicato stampa rilasciato dall''europarlamento. Gli europarlamentari sottolineano, inoltre, che l'Ucraina sta difendendo la sua integrità territoriale e ha urgentemente bisogno di aiuti militari e di armi pesanti per vincere questa guerra. Nel testo della relazione, i deputati sostengono le nuove iniziative Ue per rafforzare la sicurezza e la difesa europea, in particolare la dichiarazione di Versailles, la Bussola strategica, la comunicazione congiunta sulle lacune negli investimenti per la difesa e la proposta della Commissione di un regolamento per rafforzare l'industria europea della difesa mediante appalti comuni (Edirpa). La relazione Psdc è stata adottata con 459 voti favorevoli, 93 contrari e 85 astensioni. (Beb)