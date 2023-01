Speciale difesa: Repubblica Ceca attende offerta da Svezia per veicoli da combattimento CV90

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa della Repubblica Ceca si aspetta di ricevere entro un mese un’offerta ufficiale dal governo svedese per l’acquisto di veicoli da combattimento di fanteria CV90. Lo ha riferito il dicastero, che vorrebbe concludere il contratto tripartito con l’Agenzia per gli armamenti svedese (Fmv) e il produttore Bae Systems Hagglunds Ab entro la fine di maggio. Lo scorso dicembre, la ministra della Difesa ceca, Jana Cernochova, ha annunciato la firma di un memorandum non vincolante che fissava il prezzo di acquisto a un massimo di 51,68 miliardi di corone (10,14 miliardi di euro), Iva inclusa. Il produttore garantisce il prezzo dichiarato fino alla fine di giugno. Il memorandum stabilisce anche il coinvolgimento dell’industria della difesa ceca per un minimo del 40 per cento dei costi totali della fornitura dei veicoli. (Vap)