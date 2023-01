Speciale difesa: Ucraina, Zelensky ringrazia Canada per veicoli trasporto truppe Senator

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino ha ringraziato il Canada per l'invio di 200 veicoli adibiti al trasporto truppe di tipo Senator. In un messaggio su Twitter, Zelensky si è rivolto con parole di gratitudine al primo ministro canadese Justin Trudeau per un nuovo pacchetto di aiuti alla difesa, annunciato dal ministro della difesa di Ottawa, Anita Anand. (Kiu)