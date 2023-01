Speciale difesa: Scuola superiore avvocatura e Federpol siglano protocollo per formazione avvocati e investigatori privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato siglato il protocollo di intesa tra la Scuola superiore dell'avvocatura, fondazione del Consiglio nazionale forense (Cnf), e la Federpol, federazione italiana degli Istituti privati per le investigazioni, per le informazioni e per la sicurezza. Lo riferisce il Consiglio nazionale forense. A sottoscrivere l'intesa, al termine del saluto introduttivo della presidente del Cnf Maria Masi, la vicepresidente della Scuola superiore dell'avvocatura (Ssa), Giovanna Ollà e il presidente di Federpol, Luciano Tommaso Ponzi, che hanno illustrato i dettagli nel corso di una presentazione presso il Consiglio nazionale forense. Sono intervenuti poi il consigliere nazionale del Cnf Stefano Bertollini, la presidente del comitato studi legislativi di Federpol Miléne Sicca e il presidente del comitato per la formazione di Federpol Stefano Cimatti. Il protocollo, che avrà durata triennale, stabilisce una collaborazione sinergica tra gli avvocati e gli investigatori privati con l'obiettivo di fornire ai legali, nell'esercizio della professione, gli strumenti necessari per la migliore effettività del diritto di difesa anche attraverso il ricorso alle attività condotte dagli investigatori privati e, a questi ultimi, la formazione mirata all'incremento delle conoscenze delle responsabilità connesse al loro ruolo. “Questo protocollo – ha dichiarato Giovanna Ollà – apre la strada innanzitutto a una informazione rivolta agli avvocati per comprendere meglio le potenzialità dell'investigatore privato: uno strumento di ricerca della prova, non solo nel contesto delle indagini matrimoniali, ma anche e soprattutto nei procedimenti penali”. “Per noi – ha affermato Luciano Tommaso Ponzi – è un ennesimo passo in avanti nell'informare e nel formare tutti gli attori principali, tra cui l'investigatore privato, della ricerca della verità e della giustizia”. Per Stefano Bertollini la firma del protocollo rappresenta “una occasione da cogliere per costruire una collaborazione tra le istituzioni forensi, rappresentate dal Cnf, e il mondo degli investigatori privati, da sempre vicini all'avvocatura nelle attività processuali ed extraprocessuali”. L'intesa raggiunta tra Scuola superiore dell'avvocatura e Federpol servirà ad “estendere le sinergie con gli avvocati, alla luce di un approfondimento della materia, per trovare nuovi ambiti di attività”, ha commentato Miléne Sicca, mentre per Stefano Cimatti l'accordo odierno “è la naturale evoluzione di un percorso avviato da tempo per ampliare le attività formative”. (Com)