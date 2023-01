Mafia: Provenzano (Pd), Cuffaro contro la stampa libera, Schifani lo lasci fuori da Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi giorni Totò Cuffaro ha volgarmente attaccato un cronista di 'Repubblica' di Palermo, Claudio Reale (cui va la mia solidarietà), per aver scritto la verità: e cioè che il medico di base di Andrea Bonafede, alias Matteo Messina Denaro, era un esponente dell'Udc di Cuffaro. Oggi, sempre su 'Repubblica', Renato Schifani afferma che Cuffaro, condannato per favoreggiamento a mafiosi, ha scontato la pena e, malgrado sia incandidabile, ha il diritto di fare politica. Lui ne ha diritto, ma Schifani ha il dovere di tenerlo fuori dalla Regione Siciliana. E non lo fa". Lo scrive su Twitter Giuseppe Provenzano, vicesegretario del Pd. (Rin)