© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la futura giunta "il primo nome è Francesco Rocca, per il resto sarà una squadra di persone competenti, dare nomi oggi è presto, sarà importante ragionare con la coalizione". Lo ha detto il candidato alla presidenza della Regione Lazio per il centrodestra, Francesco Rocca, nel corso del primo confronto tra sfidanti. (Rer)