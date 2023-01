+Lazio 2023: D'Amato, in giunta Manconi e Sartore+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I cittadini devono conoscere i programmi. Pertanto io sarò il presidente e sarà una squadra di grande profilo. Sarà necessario istituire nuovi assessorati come quello dell'economia del mare. Dico due nome che saranno nella mia Giunta: Alessandra Sartore come assessore al bilancio e un altro nome è quello di Luigi Manconi autorevole sociologo che si è sempre occupato di diritti". Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, durante il primo confronto pubblico con i candidati. "Queste due figure possono far parte di una squadra autorevole che governerà questa regione", ha concluso D'Amato. (Rer)