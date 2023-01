Bulgaria: Consiglio d’Europa, lotta nazionale contro la corruzione “inefficace” ai massimi livelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apparato giudiziario inefficiente, organi di stampa poco imparziali e scappatoie per i funzionari ai vertici del potere sono “caratteristiche distintive” della lotta alla corruzione in Bulgaria. È quanto si legge nel rapporto pubblicato oggi dall’organo preposto al contrasto della corruzione (Greco) del Consiglio d’Europa. L’organismo, di cui la Bulgaria fa parte dal 1991, ha esaminato per la prima volta dal 2014 il quadro giuridico adottato da Sofia in materia. Stando alle conclusioni degli esperti, non esiste un sistema per verificare “l’integrità” dei dipendenti che occupano le massime posizioni negli organi preposti al contrasto della corruzione. "Una grave carenza", questa, che dovrebbe essere affrontata "in via prioritaria”, secondo il Greco, che raccomanda l’introduzione di regole etiche per l'élite statale e il relativo apparato consultivo. Allo stesso tempo, è necessario affrontare “con urgenza” la risposta penale ai casi di corruzione che coinvolgono le alte cariche pubbliche. Questo senza trascurare la tutela dei giornalisti investigativi che si occupano di criminalità organizzata e corruzione, “spesso bersaglio di campagne diffamatorie, azioni legali (...), minacce e talvolta attacchi fisici che non sembrano trovare un'adeguata risposta legale e politica da parte delle autorità”, concludono gli esperti. (Seb)