Pensioni: al via tavolo governo-sindacati, l'8 febbraio incontro su giovani e donne

- È in corso al ministero del Lavoro l'incontro tra il governo e le parti sociali sulle pensioni. Oltre al ministro del Lavoro, Marina Calderone, per il governo partecipano il sottosegretario Claudio Durigon e il sottosegretario all'Economia Federico Freni. Al tavolo i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. In particolare il tema sulle donne e giovani sarà al centro di un incontro fissato per l'8 febbraio. Lo spirito - secondo quanto si apprende - è quello di trovare soluzioni, anche su opzione donna. (Rin)