Germania: ministro Difesa Pistorius, rendere potenti Forze armate subito e velocemente

22 luglio 2021

- Le Forze armate della Germania devono essere rese “potenti subito e velocemente”. È quanto dichiarato dal nuovo ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, che oggi ha assunto l'incarico avvicendando Christine Lambrecht, dimessasi il 16 gennaio. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Pistorius vuole preparare rapidamente la Bundeswehr alla nuova situazione di minaccia sorta con la guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. “La Germania non è parte del conflitto, ma è colpita da questa guerra”, ha sottolineato l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD). Pistorius ha aggiunto che l'importanza della sicurezza è diversa rispetto a un anno fa. Per tale motivo, si deve rendere la Bundeswehr “forte subito e rapidamente”. Come sottolineato dal ministro della Difesa tedesco, “si tratta di deterrenza, efficacia e capacità operativa”, nonché di continuar a sostenere l'Ucraina anche con armi e materiali della Bundeswehr. Nel rivolgersi ai reparti schierati sul piazzale del ministero della Difesa di Berlino, dove è stato accolto con gli onori militari, Pistorius ha dichiarato: “Ho bisogno di tutti. Ho bisogno del sostegno di tutti. E pretenderò da voi”. La Bundeswehr svolgerà un ruolo importante in futuro, ha aggiunto il ministro della Difesa tedesco. L'esponente della SpD ha, infine, affermato: “Sarà mio compito e userò tutte le mie forze per garantire che la Bundeswehr possa adempiere a questa missione nell'interesse della Germania, nell'interesse della Nato e nell'interesse della gente”. (Geb)