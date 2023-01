Nuova Zelanda-Spagna: Sanchez, Ardern ha governato sulla base dei valori della socialdemocrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha ringraziato la premier neozelandese, Jacinda Ardern, per aver guidato il suo Paese "in modo determinato, costante ed empatico, sulla base dei valori della socialdemocrazia". Ardern ha annunciato le sue dimissioni per motivi personali. In un messaggio su Twitter, Sanchez l'ha lodata per il suo "coraggio", sottolineando che la sua "lotta per una società più giusta sarà sempre un esempio per tutti". (Spm)