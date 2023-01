Piemonte: Lo Russo e Cirio in missione negli Usa per sinergie e cooperazione internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziata ieri la settimana di missione negli Usa del presidente del Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. L'occasione sono le Universiadi invernali che si concluderanno a Lake Placid (Ny) domenica con l'ufficiale passaggio a Torino e al Piemonte per il 2025. Il sindaco di Torino e il presidente del Piemonte hanno deciso di arrivare con largo anticipo per effettuare un tour negli Stati Uniti con l'obiettivo di creare sinergie e cooperazione internazionale. Nella prima tappa di New York Cirio e Lo Russo hanno incontrato nella sede Onu il rappresentante permanente d’Italia presso le Nazioni Unite, l’ambasciatore Maurizio Massari, e il capo di Gabinetto del Segretario Generale delle Nazioni Unite Guterres, l’ambasciatore Courtenay Rattray, con l'obiettivo di consolidare e potenziare la presenza dell’Onu in Piemonte in particolare attraverso la sede a Torino dell’Ilo, il Centro Internazionale di Formazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro che le Nazioni Unite hanno fondato nel 1964 in collaborazione con il governo Italiano, lo Staff College e l’Unicri, l’Istituto Interregionale di Ricerca dell’Onu sul Crimine e la Giustizia. (segue) (Rpi)