Piemonte: Lo Russo e Cirio in missione negli Usa per sinergie e cooperazione internazionale (2)

- La giornata di ieri è stata anche l’occasione per consolidare le relazioni diplomatiche e commerciali, incontrando il console generale d’Italia a New York, Fabrizio Di Michele, e il console aggiunto Riccardo Cursi, insieme al direttore dell’Ice di Ny (l’Istituto per il Commercio estero) Antonio Laspina. Nel pomeriggio Sindaco e Presidente hanno incontrato anche il direttore del programma Internazionale del MoMa Jay A. Levenson, mentre oggi si confronteranno con il direttore del museo Guggenheim, per creare sinergie nel settore cultura. Tra gli appuntamenti in programma oggi ci sarà l'incontro con il sindaco di New York Eric Adams, il confronto con il direttore di Bloomberg e con il Gei, il Gruppo esponenti Italiani, che riunisce imprenditori e professionisti di alto livello di origine italiana e radicati negli Stati Uniti. (segue) (Rpi)