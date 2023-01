Piemonte: Lo Russo e Cirio in missione negli Usa per sinergie e cooperazione internazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stata una prima giornata di grande interesse perché abbiamo avuto innanzitutto l’occasione di invitare ufficialmente a Torino il Segretario Generale dell’Onu Guterres. Con il MoMa invece stiamo valutando in accordo con il governo e il sottosegretario alla Cultura la possibilità di portare a Torino una esposizione in partenrship - hanno spiegato il sindaco Lo Russo e il presidente della Regione Cirio -. Il nostro obiettivo è rafforzare la vocazione internazionale del nostro territorio e farlo insieme è il modo per dare una forte garanzia istituzionale, ancor più con interlocutori internazionali". Mentre l'ambasciatore Massari ha sottolineato che, "è molto importante questa visita per il ruolo che le realtà locali hanno nella realizzazione dell’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile. E poi Torino è fondamentale come Polo delle Nazioni Unite. L’Italia sta rilanciando il suo partenariato strategico con l’Onu e in questo contesto promuove le best practice locali come quelle di Torino e del Piemonte, che sono per noi molto importanti", ha concluso. (Rpi)