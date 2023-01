Mafia: Cattaneo (FI), con arresto Messina Denaro chiusa fase stragista ma non è finita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'arresto di Matteo Messina Denaro "si conclude la fase della mafia stragista, ma la mafia non è finita, è quella che ancora si infiltra con gli strumenti dell'economia, con i soldi facili, nei momenti di difficoltà di un Paese, come nel periodo del Covid. Detto questo, il governo di centrodestra non ha rivendicato per sé il successo di questo arresto, perché è patrimonio dell'Italia e di tutti. Mi auguro, però, che sia finita l'epoca storica in cui anche le vicende giudiziarie, di corruzione, di mafia, venivano usate politicamente e strumentalizzate dalla sinistra, con la sua doppia morale". Lo ha detto Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo a "Controcorrente", su Rete4. (Rin)