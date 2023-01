Covid: studio Università Trieste, infezione persiste anche dopo apparente guarigione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’infezione da Sars-CoV-2 può persistere a lungo anche in presenza di tamponi negativi, nonostante l’apparente guarigione. È la conclusione raggiunta da uno studio condotto dall'Università di Trieste, dal King's College of London e dall'International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) di Trieste, pubblicato sul “Journal of Pathology”, che ha rivelato aspetti inattesi del danno polmonare causato dal Covid-19. Lo studio ha analizzato il tessuto polmonare di pazienti apparentemente negativizzati dal virus, ma le cui condizioni cliniche si sono progressivamente aggravate fino a condurli alla morte, con sintomi del tutto sovrapponibili a quelli di un’infezione acuta da Sars-CoV-2. Nonostante la ripetuta negatività fino a 300 giorni consecutivi, i pazienti hanno mostrato un’evidenza di polmonite interstiziale focale o diffusa, accompagnata nella metà dei casi da estesa sostituzione fibrotica. Pur in assenza di tracce virali nell'epitelio respiratorio, i ricercatori hanno rilevato nella cartilagine bronchiale e nell'epitelio ghiandolare parabronchiale la proteina Spike e quella del Nucleocapside virale, indispensabili rispettivamente all'infezione e alla replicazione del virus. (Frt)