Russia-Ucraina: ambasciatore russo in Israele, verifichiamo informazioni su forniture armi a Kiev

- La Russia sta verificando le informazioni che suggeriscono che Israele fornirebbe armi all'Ucraina. Lo ha reso noto al Club internazionale di discussione "Valdaj" l'ambasciatore russo in Israele, Anatolij Viktorov, commentando un articolo in merito del quotidiano statunitense "New York Times". "Verificheremo tutto questo e chiederemo ai nostri colleghi israeliani attraverso i nostri canali di commentare questo argomento", ha osservato l'ambasciatore, aggiungendo che nel "New York Times" "la verità è sempre in mezzo ad una distorsione dei fatti". La Russia, ha detto ancora Viktorov, è sempre stata "molto attenta a tutte le preoccupazioni per la sicurezza di Israele". (Rum)