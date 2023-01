© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso al ministero delle Imprese e del Made in Italy il tavolo con le associazioni dei gestori carburanti per scongiurare lo sciopero del 25 e 26 gennaio, che rimane "congelato". E' prevista anche una conferenza stampa delle sigle di rappresentanza dei gestori in un albergo romano.(Rin)