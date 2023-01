Bulgaria- Nord Macedonia: ministero Esteri Sofia, parti si astengano da “provocazioni”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I politici e i personaggi pubblici della Bulgaria e della Macedonia del Nord “hanno la comune responsabilità di promuovere la fiducia reciproca” e di astenersi da “provocazioni inaccettabili e controproducenti”. È quanto si legge in una dichiarazione pubblicata dal ministero degli Esteri di Sofia, dopo che i deputati di Levica, partito di sinistra all’opposizione in Macedonia del Nord, hanno proposto di vietare l’accesso a sei cittadini bulgari qualificati come “nemici del popolo”. Le personalità in questione sono l’imprenditore Milen Vrabevski, gli eurodeputati Andrei Kovachev e Angel Dzhambazki, l'ex presidente del Movimento nazionale bulgaro (Imro) Krasimir Karakachanov, il presidente del partito Vazrazhdane Kostadin Kostadinov, e il presidente della fondazione Macedonia Viktor Stoyanov. “Il ministero degli Affari esteri ribadisce fermamente che i politici e le personalità pubbliche della Bulgaria e della Macedonia del Nord hanno un ruolo di responsabilità nella costruzione della fiducia e nello sviluppo di buone relazioni di vicinato tra i due Paesi, nonché nell’allentamento delle tensioni nei luoghi pubblici. A questo proposito, si sottolinea che le dichiarazioni che puntano a insultare o provocare le controparti sono assolutamente inaccettabili e controproducenti. Inoltre, non rappresentano la posizione ufficiale dello Stato bulgaro e non possono essere interpretate come tali”, afferma la nota.(Seb)