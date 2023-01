Sicurezza: Trancassini (Fd'I), grazie a Governo Meloni presidi di polizia in 18 ospedali di Roma e Lazi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'istituzione di un nuovo piano di sicurezza che ha portato all'attivazione di 18 presidi di polizia negli ospedali di Roma, Anzio, Nettuno e Civitavecchia é un'ottima notizia per tutti i cittadini della Capitale e del Lazio. Ringrazio il prefetto Bruno Frattasi e il Comitato di sicurezza provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per aver recepito con prontezza le direttive del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sulla maggiore attenzione da rivolgere alle esigenze di sicurezza negli ospedali, troppo spesso teatro di inaccettabili episodi di violenza. Il governo Meloni dimostra, ancora una volta, di passare dalle parole ai fatti. Siamo in prima linea per rispondere alle esigenze dei territori, tutelare la sicurezza del personale sanitario e di tutti i cittadini". Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d'Italia, Paolo Trancassini. (Com)