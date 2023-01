Vietnam-Portogallo: premier Chinh riceve ministro Esteri Cravinho, colloquio su espansione cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Vietnam, Phạm Minh Chinh, ha ricevuto ieri il ministro degli Esteri del Portogallo, Joao Gomes Cravinho, in visita a Hanoi (18-19 gennaio), e nell’occasione ha suggerito di intensificare gli scambi politici ad alto livello, sfruttare pienamente ed efficacemente i meccanismi di cooperazione esistenti e costruirne di nuovi per espandere la collaborazione in aree promettenti. Lo riferisce “Viet Nam News”, quotidiano edito dall’agenzia di stampa ufficiale “Vna”. Il premier ha proposto anche di migliorare il coordinamento nelle sedi multilaterali e ha sollecitato Lisbona a creare condizioni favorevoli per l’importazione di prodotti agricoli vietnamiti. Chinh ha auspicato che i due Paesi sfruttino al meglio le opportunità legate all’accordo di libero scambio tra il Vietnam e l’Unione europea (Evfta), con l’obiettivo di arrivare prossimamente a un interscambio di un miliardo di dollari. Il primo ministro del Vietnam ha auspicato anche una rapida ratifica da parte portoghese dell’accordo sulla protezione degli investimenti Ue-Vietnam (Evipa) e la revoca da parte di Bruxelles del “cartellino giallo” sui prodotti ittici vietnamiti, un avvertimento che identifica il Paese come non cooperativo nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, esortandolo a prendere misure. (segue) (Fim)