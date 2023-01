Vietnam-Portogallo: premier Chinh riceve ministro Esteri Cravinho, colloquio su espansione cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cravinho ha affermato che il Portogallo considera il Vietnam un partner importante nella regione e prevede di sviluppare ulteriormente i legami con il Paese, soprattutto nei settori di forza portoghesi come l’economia marittima, le energie rinnovabili, l’economia circolare e la trasformazione digitale. Il rappresentante di Lisbona ha ribadito l’impegno nel memorandum d’intesa del 2015 sulla cooperazione turistica, nella promozione degli scambi sportivi e nella lotta al cambiamento climatico. Il ministro ha detto che il Portogallo creerà condizioni favorevoli per la comunità vietnamita, aprirà il suo mercato ai prodotti agricoli vietnamiti e si esprimerà sulla questione della pesca. Entrambi gli interlocutori hanno sottolineato l’importanza di mantenere la pace, la stabilità, la sicurezza e la libertà di navigazione e sorvolo nel Mar Cinese Meridionale, risolvendo le controversie con mezzi pacifici in conformità con il diritto internazionale, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos). (segue) (Fim)