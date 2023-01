Vietnam-Portogallo: premier Chinh riceve ministro Esteri Cravinho, colloquio su espansione cooperazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cravinho ha incontrato anche l’omologo Bui Thanh Son, con cui ha discusso degli stessi temi. Il ministro degli Esteri vietnamita ha salutato la visita del portoghese come una “pietra miliare” nelle relazioni bilaterali. i due hanno concordato diverse misure per agevolare i meccanismi cooperativi e convenuto di collaborare nella risposta a sfide globali come la sicurezza alimentare. È stata espressa soddisfazione per l’avanzamento delle relazioni, a quasi 50 anni dalla loro istituzione (1975). Son ha proposto di creare una “cornice” per la cooperazione nell’agricoltura. Cravinho ha auspicato che continuino a prosperare i gemellaggi e la cooperazione tra enti locali, citando Oporto e Ho Chi Minh City, Viet Tri e Miranda. (Fim)