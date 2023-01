Senato: De Cristofaro (Avs), commissione Segre segnale importante contro cultura odio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è una giornata importante per il Senato. Ci apprestiamo a votare la mozione che darà il via alla commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio. E, cosa rilevante, l'istituzione avviene a ridosso della giornata della memoria". Lo afferma in Aula il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto del Senato. "Un segnale importante in una fase storica come questa segnata da una crisi economica e sociale e dalla debolezza di quei corpi intermedi che nel nostro Paese avevano contribuito a creare una sorta di argine democratico e favorito la coesione sociale. I social - aggiunge - sono diventati uno strumento di comunicazione e di informazione sempre più importante. Ma, utilizzati in un certo modo, diventano anche uno strumento che incitano e fomentano l'odio, radicalizzando i discorsi. Ogni insulto, ogni minaccia sui social deve essere riconosciuta come una vera e propria molestia". (segue) (Rin)