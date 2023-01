Senato: De Cristofaro (Avs), commissione Segre segnale importante contro cultura odio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La partecipazione alla vita pubblica - prosegue De Cristofaro - è divenuta sempre più emotiva e il discorso pubblico digitale è monopolizzato da chi è più esaltato, più radicale. Il punto più pericoloso è che il cosiddetto 'piacere di odiare liberamente' è divenuta la regola, come disprezzo per il diverso o chi la pensa diversamente, prosegue De Cristofaro. Prevenire gli effetti della cultura dell'odio nelle società techno avanzate non è semplice perché interferisce con la libertà di espressione e di pensiero. Con la costituzione della commissione è possibile in accordo con le istituzioni scolastiche e universitarie diffondere quelle buone pratiche tese a favorire un'educazione democratica fondata sul rispetto degli altri e dei diritti umani. Sarebbe utile avviare un'indagine conoscitiva nazionale delle esperienze relative alla prevenzione educativa dei comportamenti violenti e la cultura dell'odio. A nome del gruppo Misto Alleanza Verdi e Sinistra ringrazio la senatrice Segre per il suo esempio, il suo impegno, la sua forza e voteremo a favore", conclude De Cristofaro. (Rin)