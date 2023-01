Repubblica Ceca: candidato presidenziale Babis è ancora sotto inchiesta in Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alla presidenza della Repubblica Ceca Andrej Babis è ancora sotto inchiesta in Francia per riciclaggio ed evasione fiscale. È quanto ha appreso il quotidiano “Hospodarske noviny” dall’ufficio del procuratore nazionale finanziario francese (Pnf). L’ufficio sta indagando ancora sulle circostanze in cui Babis ha acquistato una villa a Mougins, nel dipartimento delle Alpi marittime, nel sud della Francia. L’acquisto è avvenuto attraverso una serie di società offshore. “A febbraio 2022 abbiamo aperto un’indagine preliminare a causa di sospetti di riciclaggio ed evasione fiscale”, ha spiegato il Pnf al quotidiano. Dopo il primo turno delle elezioni presidenziali tenutosi lo scorso fine settimana, Babis ha dichiarato che se fosse indagato qualcuno lo avrebbe contattato ma “nessuno lo ha fatto” e pertanto la notizia dell’inchiesta sarebbe stata, a suo avviso, una falsificazione mediatica. Il Pnf ha però precisato che “le persone soggette a un’indagine non devono esserne informate secondo il codice penale francese, a meno che non debbano essere interrogate o sottoposte a custodia cautelare”. Gli investigatori, ha continuato il Pnf parlando a “Hospodarske noviny”, non hanno ancora sentito Babis. (segue) (Vap)