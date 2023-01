Repubblica Ceca: candidato presidenziale Babis è ancora sotto inchiesta in Francia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’estate scorsa il quotidiano “Le Monde” ha riferito che Babis ha comprato una villa in Francia nel settembre 2009 per il tramite di una serie di società offshore. Il giornale ha potuto vedere l’atto di acquisto, compiuto da una società con sede a Monaco, a sua volta posseduta da un’altra con sede negli Stati Uniti. La proprietà immobiliare è costata 14 milioni di euro “pagati in contanti”, secondo quanto ha riferito “Le Monde”. Documenti dai cosiddetti Pandora Papers hanno rivelato che la società statunitense avrebbe usato un prestito di 15 milioni di euro da una società registrata nelle Isole vergini britanniche. I documenti francesi non menzionano questo prestito. Babis ha più volte sostenuto che l'acquisto è avvenuto nel rispetto delle leggi. (Vap)