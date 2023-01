Sardegna: servizi igienici al Poetto di Quartu Sant'Elena anche per il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel tratto della spiaggia del Poetto che ricade nella giurisdizione del Comune di Quartu Sant'Elena, bagni pubblici presidiati e puliti anche nel 2023. L’Amministrazione comunale ha infatti bandito la gara per l’aggiudicazione del servizio, riservandolo come già in passato alle cooperative di tipo B, nei quali trovano occupazione i soggetti svantaggiati. Un progetto che garantisce quindi un vantaggio doppio per la comunità. Dato il copioso afflusso di frequentatori, complice il clima sardo favorevole alla pratica di sport all’aria aperta non solo in estate anche nei mesi più freddi dell’anno, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno garantire la continuità della fruizione al pubblico dei servizi igienici presenti nel lungomare Poetto di Quartu. Gli uffici hanno quindi provveduto all’indizione della nuova gara d'appalto relativa all’anno 2023, per procedere quindi alla selezione del contraente che possa assicurare il servizio per 10 mesi, a decorrere presumibilmente dal 1° marzo 2023 e quindi fino al termine dell’anno solare, il 31 dicembre. (segue) (Rsc)