Sardegna: servizi igienici al Poetto di Quartu Sant'Elena anche per il 2023 (2)

- Nel dettaglio, l’oggetto del contratto prevede la pulizia e il presidio dei due servizi igienici collocati sul litorale Poetto tramite l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. “Il fine di pubblico interesse garantito dall’accessibilità e dalla fruibilità dei bagni per tutto l’anno per tutti coloro che accedono al litorale Poetto ben si coniuga con l’impiego lavorativo di chi vive un momento di difficoltà – si legge in una nota del Comune - Per questo motivo il capitolato prevede che il Comune per l’erogazione del servizio si avvalga di una Cooperativa Sociale di tipo B, che persegue appunto finalità di assistenza e di servizio sociale. Per tutto il periodo di apertura dei servizi igienici sarà pertanto garantita la presenza di almeno un addetto per ciascuna postazione. L’articolazione oraria e la pianificazione della turnazione dei diversi lavoratori sarà curata dalla Cooperativa”. (Rsc)