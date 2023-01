Torino: Russi (M5s), Lo Russo a New York e Liverpool per due settimane, pagheranno i contribuenti?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo sarà in trasferta per due settimane a New York e Liverpool, la gita sarà a carico dei contribuenti? Lo ha affermato il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Andrea Russi all'interno dell'interpellanza presentata alla giunta comunale di Torino. Nel documento Russi chiede "Quale è stato, nel dettaglio, il programma della trasferta e quali sono i soggetti istituzionali incontrati. Quali sono stati i costi sostenuti dalla Città. Da chi era composta la delegazione della Città di Torino. E quali sono stati, nel dettaglio, gli atti inerenti il proprio ufficio che sono stati svolti in relazione al ruolo ricoperto da ogni componente della delegazione della Città di Torino". (Rpi)