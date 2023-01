Imprese: Christian Kanu nominato Ad di Generali Global Corporate and Commercial

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali Global Corporate and Commercial annuncia la nomina di Christian Kanu ad Amministratore delegato, con effetto dal 30 gennaio 2023. Già Ad di Tokio Marine Europe, Kanu – riferisce una nota – ha maturato più di 20 anni di esperienza nel settore assicurativo, ricoprendo posizione di vertice in numerosi paesi e in mercati diversi. Kanu gestirà l’implementazione del business di Generali Global Corporate and Commercial in tutti i mercati in cui è presente, in linea con le priorità del piano strategico di gruppo “Lifetime Partner 24: Driving Growth”. Commentando la nomina di Kanu, Jean-Laurent Granier, Country Manager France, Europe Assistance and Global Business Lines, ha affermato: “Sono felice di dare il benvenuto a Christian Kanu, un leader con una solida ed estesa esperienza internazionale nel settore assicurativo. Il suo background multiculturale e multinazionale si adatta perfettamente alla forte natura internazionale di Generali Global Corporate and Commercial; e sono sicuro che sotto la sua guida la business unit continuerà ad avere ancora più rilevanza nel mercato corporate. Vorrei inoltre ringraziare Manlio Lostuzzi per il suo lavoro e impegno nel guidare Generali Global Corporate and Commercial in questi anni. Gli auguro tutto il meglio per il suo nuovo percorso professionale all’interno del Gruppo Generali”. (segue) (Rin)