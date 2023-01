Imprese: Christian Kanu nominato Ad di Generali Global Corporate and Commercial (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kanu ha una consolidata esperienza nel settore assicurativo, in cui ha realizzato e curato operazioni di grande valore; si è inoltre occupato della gestione di reti distributive e portafogli assicurativi ad alto rendimento. Ha conseguito una laurea quinquennale in Ingegneria presso l’Università “La Sapienza” di Roma e un master in Business Administration presso la Cranfield School of Management (UK). Manlio Lostuzzi, Regional Officer International - Central Eastern Europe Region e attuale Amministratore delegato ad-interim di Generali Global Corporate and Commercial, manterrà il suo ruolo fino al 29 gennaio 2023. (Rin)