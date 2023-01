Lombardia 2023: Majorino, da Roma segnali inquietanti di abrogazione de facto del diritto all'aborto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I segnali inquietanti che giungono da Roma con proposte di legge che vogliono riportare le lancette della storia a cinquant’anni fa e che pensavamo di lasciarci alle spalle ci dicono che il diritto all’interruzione di gravidanza è a rischio. È un dato di fatto". Lo afferma in una nota Pierfrancesco Majorino, candidato alla presidenza della Regione Lombardia per il Partito democratico e il Movimento 5 stelle. "I segnali che vengono da alcuni esponenti lombardi di Fratelli d’Italia e Lega - prosegue - sono quelli di una volontà di riproposizione del modello Marche in Lombardia. Ma noi non lo permetteremo. Sulla 194 noi chiediamo piena applicazione, no abrogazione de facto come Fratelli d’Italia vuole fare. Abbia il coraggio di dichiarare le sue volontà Presidente Meloni. Lei e i suoi esponenti”. (Com)