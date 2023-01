Russia: aggiunti 31 cittadini della Nuova Zelanda nella lista dei "sanzionati"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha ampliato la lista delle persone sottoposte a sanzioni, aggiungendo 31 cittadini della Nuova Zelanda. Come ha riferito il ministero degli Esteri russo, si tratta di funzionari del governo e giornalisti, incluso Clark Gayford, fidanzato della premier neozelandese Jacinda Arden. "In risposta alle nuove sanzioni contro le persone fisiche e giuridiche russe da parte del governo neozelandese, introdotte nell'ambito della campagna russofobica dell'Occidente 'collettivo', l'ingresso nel nostro Paese è chiuso a tempo indeterminato per 31 neozelandesi tra rappresentanti del governo, giornalisti e personaggi pubblici coinvolti nella promozione dell'agenda anti-russa e nel sostegno al regime a Kiev", ha dichiarato il ministero di Mosca. (Rum)