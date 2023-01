Sardegna: riqualificazione viale Marconi a Quartu, aggiudicato appalto esecuzione lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tratto quartese di viale Marconi si appresta a diventare più scorrevole e sicuro. La Città Metropolitana di Cagliari ha aggiudicato l’appalto del primo intervento che riqualificherà la viabilità della più importante arteria di collegamento tra Quartu Sant’Elena e il capoluogo. I lavori da 2 milioni e mezzo di euro, finanziati con risorse della Regione Sardegna a valere sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione, avranno inizio la prossima primavera e saranno conclusi entro la fine del 2023. “La Città Metropolitana mantiene gli impegni presi: i lavori sono stati appaltati a fine 2022 come da programma e partiranno a breve”, commenta con soddisfazione il consigliere metropolitano delegato alla Viabilità Antonello Floris. “L’obiettivo di questo primo intervento, ricadente nei territori dei comuni di Quartu Sant’Elena e Quartucciu, è quello di migliorare le condizioni di scorrimento lungo il viale Marconi, per assicurare agli utenti dell’intera area vasta un’accessibilità ottimale alla città di Cagliari, con riduzione dei tempi di percorrenza. Contestualmente aumenteranno le condizioni di sicurezza della circolazione delle auto e soprattutto dei pedoni”, spiega Floris. (segue) (Rsc)