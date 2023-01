Sardegna: riqualificazione viale Marconi a Quartu, aggiudicato appalto esecuzione lavori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro importante restyling riguarderà l’accesso ai centri commerciali, che sarà implementato con la creazione di una nuova intersezione a carreggiata bidirezionale che fungerà sia da ingresso che da uscita. Questo intervento è localizzato in parte nel Comune di Quartu e in parte nel Comune di Quartucciu. Tutti i pali dell’illuminazione presenti nell’area interessata dai lavori saranno sostituiti con impianti a led di nuova generazione. La segnaletica stradale verticale sarà adeguata e integrata se necessario, e la segnaletica orizzontale sarà realizzata in modo da essere visibile sia di giorno che di notte, anche in presenza di pioggia. Il sistema di segnalazione e illuminazione dei tre attraversamenti pedonali previsti non semaforizzati sarà adeguato per garantire la massima sicurezza dei pedoni. “Un secondo intervento analogo nella corsia direzione Quartu, che prevede l’allargamento della carreggiata, la realizzazione di una corsia preferenziale per l’autobus e di un marciapiede lungo tutto lo sviluppo dell’asse viario – annuncia Floris - sarà avviato non appena avremo a disposizione i finanziamenti necessari”. (Rsc)