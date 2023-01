Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo da molto nuvoloso a nuvoloso fino al mattino, quindi schiarite diffuse sui settori occidentali, in estensione in serata anche alle Alpi. Precipitazioni deboli sparse sulla pianura e l'Appennino dalla notte, in rapido esurimento a Ovest. Neve oltre 300-400 metri, localmente in abbassamento fino al piano con pioggia mista a neve. Temperature minime in pianura intorno a 0°C, massime intorno a 2°C; sui settori occidentali massime fino a 7°C per effetti di foehn.(Rem)