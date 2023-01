Germania: “Zdf”, governo valuta fornitura carri armati Leopard a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco starebbe valutando la fornitura di carri armati Leopard all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. È quanto riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, aggiungendo che la questione verrà discussa durante l'incontro di oggi a Berlino tra i ministri della Difesa di Germania e Stati Uniti, Boris Pistorius e Lloyd Austin. I colloqui, che potrebbero portare a un accordo tra i due Paesi, precedono la riunione del Gruppo di contatto per l'Ucraina in programma per domani, 20 gennaio, presso la base Nato di Ramstein. (Geb)