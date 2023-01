Repubblica Ceca: il Parlamento boccia una mozione di sfiducia contro il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento ceco ha bocciato una mozione di sfiducia contro il governo del premier Petr Fiala. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Ctk”. I cinque partiti che compongono la maggioranza hanno votato contro la sfiducia, come atteso. La mozione era stata presentata dai partiti di opposizione Ano e Libertà e democrazia diretta (Spd) durante la campagna per il primo turno delle elezioni presidenziali ceche, nelle quali è candidato il leader di Ano ed ex premier Andrej Babis. (Vap)