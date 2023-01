Grecia: ministro Esteri esprime cordoglio per la tragedia di Brovary

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri greco, Nikos Dendias, ha espresso vicinanza all'Ucraina per lo schianto dell'elicottero di ieri nei pressi di un'area residenziale a Brovary, nella regione di Kiev. Nello schianto hanno perso la vita il ministro degli Interni, Denis Monastyrskyi, ufficiali e civili, tra cui alcuni bambini. "Siamo solidali con il popolo ucraino", ha dichiarato Dendias in un post sul proprio profilo twitter. Il ministro ha poi aggiunto: "Sono profondamente addolorato per il tragico schianto dell'elicottero a Brovary, in cui hanno perso la vita molte persone, tra cui il ministro Monastyrskyi, ufficiali, civili, bambini. Esprimo le mie condoglianze ai familiari delle vittime e un augurio a quanti sono rimasti feriti". (Gra)