Difesa: accordo Leonardo-Segretariato generale per ulteriori 18 elicotteri AW169M Luh all’Austria

- Leonardo e il Segretariato generale della Difesa - Direzione nazionale degli armamenti hanno firmato ieri il contratto di acquisizione di ulteriori 18 elicotteri AW169M Luh (Light utility helicopter) destinati al ministero della Difesa austriaco. Il contratto, del valore di 304 milioni di euro, è stato firmato – riferisce una nota – nell’ambito dell’emendamento all’accordo Government-to-Government (G2G) Italia-Austria firmato nel dicembre 2022 attraverso cui l’Austria esercita le opzioni per l’acquisizione di questi ulteriori elicotteri, riconfermando in questo modo la propria fiducia nei confronti della piattaforma selezionata. Quest’ultimo contratto porta a 36 il numero complessivo di AW169M Luh per il ministero della Difesa austriaco. Il primo elicottero è stato consegnato, in linea con gli obblighi contrattuali, lo scorso dicembre durante una cerimonia ufficiale, dando inizio a una nuova era per la difesa nazionale austriaca e per la capacità di gestione delle emergenze del Paese. Inoltre, ha significato un importante traguardo anche per Leonardo, che ha celebrato la prima consegna sul mercato export della variante AW169M, nell'ambito di un programma G2G. (segue) (Com)