Difesa: accordo Leonardo-Segretariato generale per ulteriori 18 elicotteri AW169M Luh all’Austria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli equipaggi austriaci hanno già iniziato a usurfruire dell'addestramento iniziale, fornito presso la Training Academy di Leonardo a Sesto Calende (Italia), e beneficieranno anche delle capacità di addestramento dell'Esercito italiano, in qualità di operatore dell’AW169M Luh. Le consegne di tutti gli elicotteri saranno completate entro il 2028. L'iniziativa G2G Italia-Austria è volta a rafforzare la collaborazione bilaterale tra i due Paesi e a stabilire una partnership strategica in campo elicotteristico. L’Austria guarda all’Italia e all’AW169M Luh per il proprio piano di ammodernamento e per la sostituzione della flotta degli elicotteri Alouette III, in servizio fin dagli anni sesssanta. L'AW169M Luh, grazie alle sue straordinarie prestazioni e alle capacità uniche e di ultima generazione, nonché ai servizi di supporto e addestramento completi e specifici per missioni multiruolo, è la soluzione tecnologicamente più avanzata ed efficace per soddisfare i rigorosi requisiti dell'operatore. Gli AW169M Luh saranno in grado di svolgere un'ampia gamma di missioni a supporto delle esigenze della difesa austriaca e della comunità nazionale come trasporto truppe, combattimento, protezione civile, risposta alle grandi emergenze, antincendio, soccorso in montagna e soccorso sanitario. (Com)