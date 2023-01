Decreto Ischia: Ferrante, ieri bella giornata, governo a fianco di popolazioni colpite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri è stata “una bella giornata per la nostra Ischia. La Camera dei deputati ha approvato la legge di conversione del decreto legge n. 186/2022 che prevede stanziamenti per 85,4 milioni di euro per interventi di ricostruzione e mitigazione del rischio idrogeologico dopo il disastro alluvionale che ha colpito l'isola lo scorso novembre”. Così in una nota Tullio Ferrante, sottosegretario di Stato alle Infrastrutture. “Inoltre, in accoglimento di un ordine del giorno presentato dalla maggioranza ed accolto dal governo, ci si impegna ad un ulteriore stanziamento di 25 milioni di euro da destinare ad altri interventi sull'isola. Sappiamo benissimo che è solo un primo passo, che ci verrà richiesto un ulteriore sforzo economico per aiutare la popolazione ischitana. Tuttavia è indubbio che il governo, ancora una volta, dimostra di essere pienamente operativo, non facendo mancare il sostegno effettivo e concreto in favore della nostra gente", aggiunge Ferrante. (Rin)