- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis lascerà oggi il Paese per recarsi al Forum economico mondiale, in corso attualmente a Davos, in Svizzera. È quanto riferito oggi dall'agenzia stampa greca "Ana-mpa". Mitsotakis parteciperà quindi agli ultimi due giorni del forum, che si chiuderà ufficialmente domani, venerdì 20 gennaio. (Gra)